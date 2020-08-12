KPSS tercih sonuçlarını nereden öğrenilir? 2020 KPSS 1. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020 KPSS tercih sonuçları büyük merakla bekleniyor. KPSS 2020/ 1. sınav sonucunda adaylar, mülakata gerek duyulmadan memur kadrosuna yer alabilecek. KPSS tercih sonuçları için kesin tarih belli mi? Bütün detaylar haberimizdedir.

ÖSYM İLE KPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS 2020/1 tercih sonuçları ile ilgili ÖSYM'den henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

Geçen yıl tercihler 18 Temmuz'da son bulmuş, sonuçlar 28 Temmuz'da açıklanmıştı. Bu süreç ele alındığında bu yıl sonuçların 14 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor. ÖSYM tarafından kesin tarih belirtilmedi.