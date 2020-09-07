KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? KPSS ÖABT ne zaman? KPSS puan hesaplama

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonrası heyecanla KPSS sonuları bekleniyor. Diğer yandan adaylar kamu personeli olabilmek için girdiği KPSS lisans sınavı sorularınının da ÖSYM tarafından açıklanmasını bekliyor. işte, 2020 KPSS sınavına dair ayrıntılar haberimizde.

KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

KPSS soruları ve cevap anahtarının ne zaman açıklanacağına dair ÖSYM'den henüz bir duyuru paylaşılmadı. Geçen yıl 2019 senesinde 14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'ları 16 Temmuz 2019 tarihinde saat 16.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişime açılmıştı. Sorular ve cevap anahtarı yayımlandığında haberimizden takip edebilirsiniz.

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

KPSS P1 PUAN HESAPLAMA

Bu puan türü sadece Genel Yetenek – Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır. KPSSP1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi % 70, Genel Kültür testi ise % 30 etkilidir.

Puan Hesaplama Formülü:

Genel Yetenek netiniz x 0.7

Genel Kültür netiniz x 0.3

+ 40= KPSSP1 puanınız.

Örneğin; 50 GY, 40 GK neti olan bir adayın puanı şu şekilde hesaplanır; 50 x 0.7= 35, 40 x 0.3=12, 35+12+40=87

KPSS P2 PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

KPSS P2 puan türü aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır.

Genel Yetenek: %60 Genel Kültür: %40

KPSS P2 puan türü hesaplanmasında %60 Genel Yetenek, %40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır.

Burada bilmeniz gereken P2 puanının KPSS Lisans sınavı sonrası hesaplanmasıdır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.

Yalnızca en az 4 yıllık fakülte mezunlarının girebileceği KPSS Lisans sınavına giren adayların KPSS P2 puanı hesaplanmaktadır.

KPSS P3 PUAN HESAPLAMA

KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.

KPSS P3 Puanının hesaplanmasında;

Genel Yetenek; %50

Genel Kültür; %50 ağırlığa sahiptir.

Yani her iki dersin de hesaplamadaki katkısı eşittir. Standart sapmadan bağımsız olarak her iki test de ham puana karşılık gelen netler ile eşit olarak değerlendirilir.

Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için ÇİFT Yıllarda KPSS Lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. Tek yıllarda yapılan KPSS Lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.

KPSS P3 puanının hesaplanabilmesi için adayların çift yıllarda girdikleri KPSS Lisans sınavında, Genel Kültür

NOT: Genel Yetenek oturumuna katılmaları ve her iki testten de ayrı ayrı en az 1 net yapmaları gerekmektedir. 1 net yapamayan adayların puanları hesaplanmayacaktır.

KPSS NE ZAMAN?

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 12 Eylül 2020

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 13 Eylül 2020

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül 2020

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020