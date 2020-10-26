KPSS soru cevap kitapçığı yayınladı mı? 2020 KPSS ön lisans sınav kitapçığı görüntüleme ekranı açıldı mı? KPSS soruları ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca adayın girdiği 2020 KPSS ön lisans sınavı sonrası sınav soru ve cevapları araştırıldı. Peki, 2020 KPSS ön lisans sınav kitapçığı görüntüleme ekranı açıldı mı? KPSS soru cevap kitapçığı yayınladı mı? KPSS soruları ne zaman açıklanacak? İşte 2020 KPSS ön lisans hakkında merak edilenler…

ÖSYM KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

4 Kasım 2018 tarihinde uygulanan 2018-KPSS Ön lisans Temel Soru Kitapçığına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 6 Kasım 2018 tarihinde saat 16.15'ten itibaren erişime açıldı. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabildiler.

ÖSYM resmi sitesinde KPSS ön lisans sonuçlarının 26 Kasım 2020 tarihinde açıklayacağını duyurdu.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

KPSS ÖN LİSANS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

KPSS ön lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı henüz yayımlanmadı. KPSS soruları ve cevaplarıyayınlandığında bilgilere sayfamızdan ulaşabilirsiniz.