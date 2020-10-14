KPSS sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS sonuçları ne zaman belli olacak? KPSS ön lisans sonuçları ne zaman belli olacak?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre sonuç açıklanma tarihi belli oldu. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecek. İşte KPSS lisans sonuçları açıklanma tarihi! KPSS sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS sonuçları ne zaman belli olacak?

KPSS SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans sonuçları 22 Ekim tarihinde erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

2020 KPSS LİSANS SONUÇLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

2020 KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Koronavirüs sebebiyle ertelenen KPSS ön lisans sınav sonuçları ise 26 Kasım Perşembe günü açıklanacak.

KPSS AÇILIMI NEDİR?

KPSS sınavının açılımı "Kamu Personeli Seçme Sınavı" demektir.

KPSS NEDİR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS, 18/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na istinaden ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konmuştur. Türkiye'de bazı devlet kurumlarına personel alımı için yapılır. Yönetmeliğin amacı Madde-1'de: "Bu Yönetmeliğin amacı, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılacak sınavların genel ilkeleri ile usul ve esaslarını tespit etmektir." şeklinde ifade edilmiştir. Söz konusu sınav, daha önceki senelerde uygulamada olan Devlet Memurluğu Sınavı (DMS) ve Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı'nın (KMS) birleşimi niteliğindedir. Sınavın ana amaçları arasında; kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak olan personel istihdamının, şeffaf ve adaletli bir biçimde gerçekleşmesi ve sınav rekabeti içinde personel kalitesini en üst düzeye çıkartmak sayılabilir.