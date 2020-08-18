KPSS sınav yerleri ne zaman belli olacak? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kamu personelindee çalışmak isteyenlerin merakla beklediği KPSS başvuruları başladı. Binlerce adayın gireceği sınavın başvuruları 21 Ağustos tarihinde başlayacak.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açılanacak?
KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Devlet memuru olmak isteyen kişilerin dikkatle takip ettiği KPSS başvuruları Ağustos ayında başlıyor.
2020-KPSS Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.
2020-KPSS Ortaöğretim başvuruları 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.
2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuruları 6-16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sonuçları: 22 Ekim 2020
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sonuçları: 22 Ekim 2020
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sonuçları: 22 Ekim 2020
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları: 22 Ekim 2020
KPSS Ön Lisans sonuçları: 26 Kasım 2020
KPSS Ortaöğretim sonuçları: 24 Aralık 2020
KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021