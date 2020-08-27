KPSS sınav yerleri belli oldu! 2020 KPSS lisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

ÖSYM, 2020 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınav giriş belgelerini yayımladı. Öğrenciler T:C: kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sisteden sınav yerlerini öğrenebilecekler. Diğer yandan ÖSYM, adaylara saat uyarısında bulundu.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 27 Ağustos 2020 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN...

DİKKAT!

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.