KPSS Ortaöğretim geç başvuru 2020 ücreti ne kadar, kaç TL, hangi bankalara yatırılacak? KPSS ortaöğretim geç başvuru ne zaman bitecek?

KPSS 2020 ortaöğretim geç başvuru tarihi, ücreti,hangi bankalara yatırılacak? 8-9 Eylül tarihlerinde işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirebilecek. Öte yandan başvuruların kabul edilebilmesi için kişilerin belirlenen ücreti de ilgili bankalar aracılığı ile ödemesi gerekiyor. Peki, KPSS ortaöğretim geç başvuru ne zaman bitecek, nasıl yapılır? KPSS ortaöğretim sınavı geç başvuru ücreti ne kadar? İşte tüm detaylar ve ÖSYM AİS ekranı…

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020 tarihinde düzenlenecektir.

KPSS 2020 SINAV TAKVİMİ

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 06 Eylül 2020 tarihinde uygulandı.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS 2020 ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?

KPSS-Ortaöğretim geç başvuru tarihi 08-09 Ekim 2020 tarihleri arasındadır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru 09 Ekim 2020 (bugün) saat 23.59'da sona erecektir.

KPSS BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C kimlik ve şifreyle giriş yapılarak tamamlanacaktır. Sınav ücreti ödeme işlemleri ÖSYM "ÖDEMELER" alanında kredi kartı ve banka kartıyla anlaşmalı bankalara yapılabilecektir.