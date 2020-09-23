KPSS önlisans sınavı ne zaman? KPSS 2020 ön lisans sınav giriş yerleri açıklandı mı?

KPSS önlisans başvuruları 2 Eylül tarihinde tamamlandı. Geç başvuru tarihi ise 10-11 Eylül tarihinde gerçekleşen KPSS önlisans sınavı ne zaman? KPSS önlisans sınav giriş belgeleri açıklandı mı?

KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS sınavları büyük heyecanla devam etmekte. KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav saat 10:15'te başlayacak.

KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2020-KPSS Ön Lisans'a ve DHBT'ye başvuran adaylar için ayrı ayrı Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, ilgili sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.