KPSS önlisans sınav sonuçları açıklandı mı? KPSS önlisans giriş belgesi yayınlandı mı? KPSS önlisans sınavları ne zaman?

KPSS önlisans sınavı yaklaştıkça sorulan sorular artmaya başladı. Peki, KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS önlisans sınavı ne zaman? KPSS önlisans sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre; KPSS ön lisans sınavı 25 Ekim Pazar günü, saat 10:15'te başlayacak.

KPSS ÖNLİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Koronavirüs sebebiyle ertelenen KPSS ön lisans sınav sonuçları ise 26 Kasım Perşembe günü açıklanacak.

KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

KPSS ön lisans sınavına girecek öğrenciler ÖSYM'nin yayınlayacağı sınav giriş belgesini almak zorunda. ÖSYM, sınav giriş belgesinin sınav tarihinden bir hafta önce yayınlayacak.