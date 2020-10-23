KPSS ön lisans sınavı ne zaman? 2020 KPSS ön lisans giriş belgesi nasıl alınır?

KPSS ön lisans sınav yerleri belirlendi. Ön lisans mezunu binlerce aday, kamu kurumlarında görev alabilmek adına 2020 KPSS ön lisans sınavında şansını deneyecek. Heyecanla beklenen sınav öncesi ÖSYM, açık olacak nüfus müdürlüklerini de yayımladı.

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?

İki yıllık ön lisans fakültesi mezunu veya hala eğitim gören adaylar 25 Ekim 2020 Pazar günü belirlenen sınav merkezlerinde KPSS sınavına girebilecekler.

2020 KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans (2020-KPSS Ön Lisans) sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 14 Ekim 2020 tarihinde itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

KPSS ÖN LİSANS SINAV YERİ SORGULAMA...

BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava, ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabileceklerdir.

Başvuru koşullarından herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.