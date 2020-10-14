KPSS ön lisans sınav giriş belgesi yayımlandı! KPSS ön lisans sınav yeri sorgulama

2020 KPSS ön lisans oturumu için ÖSYM, sınav yerleirni gösteren giriş belgelerini yayımlandı. Adaylar, sınav giriş belgelerini https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden aday şifreleri ile elde edebilecekler. 25 Ekim'de uygulanacak KPSS ön lisans sınavı detaylar haberimizde.

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans (2020-KPSS Ön Lisans) sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 14 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

KPSS ÖN LİSANS SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI...

25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Ön Lisans Sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KKTC'de ise 25.10.2020 tarihinde yaz saati uygulaması sona erecek olup Lefkoşa'da sınava girecek adaylar, saat 09.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KPSS NE ZAMAN?

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.