  

KPSS ön lisans oturumu başladı

25.10.2020 10:46 | Güncelleme: 25.10.2020 10:50

Ailelerden görüntü Sınava girecek adaylar Adaylara dezenfektan verilmesi Girişlerde görevliler tarafından kontrol MERSİN - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu başladı.

Ailelerden görüntü

Sınava girecek adaylar

Adaylara dezenfektan verilmesi

Girişlerde görevliler tarafından kontrol MERSİN - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu başladı.