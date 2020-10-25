KPSS ön lisans oturumu başladı
25.10.2020 10:46 | Güncelleme: 25.10.2020 10:50
Ailelerden görüntü Sınava girecek adaylar Adaylara dezenfektan verilmesi Girişlerde görevliler tarafından kontrol MERSİN - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu başladı.
Ailelerden görüntü
Sınava girecek adaylar
Adaylara dezenfektan verilmesi
Girişlerde görevliler tarafından kontrol MERSİN - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu başladı.