KPSS ön lisans başvurusu ne zaman bitiyor? KPSS başvuru nasıl yapılır? KPSS sınav takvimi

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2020 yılında 6 Eylül'de yapılacak. KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınav tarihleri de sorgulanıyor. Tercih işlemleri süren KPSS ön lisans için başvurular nasıl yapılır? 2020 KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de gerçekleşecek.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

ÖSYM takviminde yer alan bilgiye göre, KPSS ön lisans başvuruları 21 Ağustos'ta başladı ve 2 Eylül'de son bulacak. Sınav sonuçları ise 25 Ekim - 26 Kasım tarihlerinde belli olacak.

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılacak.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

KPSS ön lisans başvurusu için tıklayın...

KPSS SINAV TAKVİMİ

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020