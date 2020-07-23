KPSS Lisans başvurular için son gün ne zaman? KPSS geç başvuruları saat kaçta bitiyor? Geç başvuru fiyatları

KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) Lisans başvuruları geçtiğimiz günlerde başlamıştı ve hatta normal başvurular bitmişti. Fakat KPSS için geç başvurular açıldı. Ama geç başvurularda da son güne gelindi. ÖSYM'nin açıkladığı veriye göre bugün KPSS'nin son başvuru günüdür. Sınava gireceklerin başvuru için hızlı davranması gerekiyor.

KPSS LİSANS GEÇ BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

KPSS Lisans sınavına başvurmak isteyenler için son gün bugün 23 Temmuz Perşembe günüdür. Bugün saat 23:59'a kadar sınava başvurabilirsiniz. Normalde sınav başvuruları daha önceden bitmişti. Fakat geç başvurular açılmıştı. KPSS geç başvurular için son başvuru tarihi 23 Temmuz 2020 Perşembe günüdür.

KPSS GEÇ BAŞVURULAR SAAT KAÇTA BİTİYOR?

KPSS Lisans ve KPSS Alan Bilgisi sınavları için geç başvurular bugün yani 23 Temmuz Perşembe günü gece saat 23:59'a kadar yapılabilecektir . Yani bugün saat 23:59'a kadar sınava başvurulması gerekiyor. Bu saatten sonra sınav başvuruları kapanacaktır. Bu yüzden sınava girmek isteyen adayların acele etmesi lazımdır.

KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ KAÇ TL OLACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre geç başvurularda sınav ücreti %50 daha fazla olacaktır. Buna göre normal başvuruların %50 daha fazla fiyatı geç başvurular için olacaktır.

KPSS geç başvuru fiyatları:

Normalde KPSS başvuru ücreti 1 oturum için 80 TL idi - Geç başvuruda bu fiyat 120 TL olacaktır.

Normalde KPSS Alan Bilgisi sınavı için 1 oturum 55 TL idi - Geç başvuruda bu fiyat 82.5 TL olacaktır.

Normalde ÖABT 1 oturum için fiyat 80 TL idi - Geç başvuruda ise bu fiyat 120 TL olacaktır.

Bizim yaptığımız hesaplamanın dışında KPSS Lisans ve Alan Bilgisi sınavları için geç başvuru ücretlerini ÖSYM'nin sınav başvuru ekranından öğrenebilirsiniz. Ücret ödeme sayfasından KPSS sınav ücretini ödeyerek fiyatını görebilirsiniz.

KPSS BAŞVURU EKRANI

KPSS sınavına başvurmak için "https://ais.osym.gov.tr/" sitesine girebilirsiniz. Buradan KPSS Lisans ve Alan Bilgisi sınavlarına başvurabilirsiniz.

KPSS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.