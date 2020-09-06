KPSS iptal mi?? KPSS HES kodu şartı var mı? KPSS'ye girişte HES kodu şart mı? KPSS HES kodu nedir? KPSS ertelendi mi

KPSS'ye girecek olan adaylar sınav öncesi sosyal medyada gündem olan KPSS ertelendi mi, KPSS iptal mi konularını merak etti. Adaylar KPSS HES kodu şartı var mı? KPSS'ye girişte HES kodu şart mı konularını da araştırdı. Peki, KPSS ertelendi mi? KPSS iptal mi?

KPSS ERTELENDİ Mİ? KPSS İPTAL Mİ?

Sosyal medyada KPSS ertelendi mi ve KPSS iptal mi gibi sorular sıkça soruldu.

KPSS'de iptal ya da erteleme söz konusu değil. Sınav, planlanan tarihte ve saatte yapılacak.

KPSS saatleri:

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Kültür-Eğitim Bilimleri) sınavı 6 Eylül Pazar günü saat 10:15'de uygulanmaya başlayacak.

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün 12 Eylül Cumartesi günü saat 10:15'de uygulanmaya başlayacak.

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün 13 Eylül Pazar günü saat 10:15'de uygulanacak

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KPSS'YE GİRİŞTE HES KODU ŞART MI?

ÖSYM Başkanı Aygün yaptığı açıklamada, "KPSS ve diğer sınavlarımızda Kovid-19 pandemi önlemlerini uygulamaya devam ediyoruz.

Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar, HES kodlarından belirlenecek ve sınav merkezlerimizde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacaklar." ifadelerini kullandı. " dedi.

KPSS HES KODU NEDİR?

Adaylar https://ais.osym.gov.tr/HesKodu adresinden KPSS HES kodunu sorgulayabilirler.

KPSS HES KODU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturuluyor.

Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabiliyor.

HES uygulamasını indirdikten sonra HES kodu işlemleri panelinden yeni kod ekle diyerek ÖSYM sınavları için HES kodu işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

HES Kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; TC kimlik numarası, TC kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

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