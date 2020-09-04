KPSS günü sokağa çıkma yasağı var mı? KPSS sınav giriş belgesi 2020

Koronavirüs vaka oranlarındaki artış nedeniyle 2020 KPSS günü sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı sokağ çıkma genelgesi yayımlandı mı? 6 Eylül Pazar günü yapılacak 2020-KPSS Lisans Sınavı (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) detayları haberimizde.

KPSS GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Koronavirüs vakalarında artış sürüyor. LGS ve YKS sınavları sürecinde İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasını uygulamaya koymuştu. 6 Eylül Pazar günü de ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan KPSS lisans sınavında da aynı uygulamanın yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Böyle bir beklentinin olmasının yanı sıra İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan herhangi bir genelge bulunmuyor. Diğer yandan resmi bir açıklama da yapılmadı. Detaylar belli olduğunda haberimizden takip edebilirsiniz.

2020 KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınava dair giriş belgesi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yaparak sınav yeri bilgisinin yer aldığı belge elde edilebilir.

KPSS sınav giriş belgesi sorgulama için tıklayınız...

AÇIK OLACAK NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak 2020-KPSS Lisans Sınavına (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 06 Eylül 2020 Pazar günü 07.00 ile 14.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir. "Geçici Kimlik Belgesi" dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.