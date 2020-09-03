KPSS giriş belgesi 2020 sorgulama: KPSS ön lisans geç başvuru tarihi nedir? 2020 KPSS geç başvuru ücreti ne kadar?

12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve 2020-KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumuna (İşletme, Muhasebe, İstatistik) girecek adaylar sınava girecekleri bina/salonları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden öğrenebilecekler.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 02 Eylül 2020 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

KPSS lisans giriş belgesi için tıklayın...

2020 KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU TARİHİ

2020 KPSS ön lisans başvuru kılavuzunda geç başvyuru tarihleri yer aldı. KPSS geç başvuru günleri kılavuzda 10-11 Eylül 2020 olarak belirtildi.

KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Önlisans sınav ücreti 80,00 TL olarak belirlenmişti. Sınav ücreti için son tarih 3 Eylül 2020 şeklinde açıklanmıştı.Bu tarihten sonra Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak ödenecek.

GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

KPSS başvuru yapmak isteyen adaylar ön başvuru sonrası bankalardan belirlenen ücretin ödenmesi gerekiyor. Bankaların hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir

ÖSYM'DEN SON DAKİKA UYARISI!

Sağlık Bakanlığının "HES Kodu" uygulaması, Başkanlığımızca uygulanacak sınavlarda adayların Covid-19 durumlarını takip etmek için kullanılmaktadır. Bu doğrultuda, HES Kodu uygulaması kullanılarak adayların sınava girecekleri bina/salon atamaları, Sağlık Bakanlığından alınan verilere göre güncellenmektedir.

Sınav gününe kadar Sağlık Bakanlığından alınan güncel bilgiler doğrultusunda Covid-19 bilgisi değişen adayların (Covid-19 pozitif veya temaslı duruma gelen veya Covid-19 pozitif veya temaslı durumu sona eren adaylar), sınava girecekleri bina/salon bilgileri güncellenecektir. Sınava girecekleri bina/salon atamaları yeniden yapılan adaylar, kendileri için yeniden düzenlenen Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir. Bu durumdaki adaylar, Başkanlığımız tarafından, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemindeki güncel iletişim bilgileri kullanılarak bilgilendirilecektir.

Sınav günü Covid-19 pozitif veya temaslı duruma gelen adaylar, atamalarının yapıldığı sınav binasında Covid-19 durumu olan adaylar için oluşturulmuş ayrı salonlarda sınava alınacaklardır.

Sınav günü Covid-19 pozitif veya temaslı durumu sona eren adayların da bina/salon atamaları güncellenecektir. Bu durumdaki adaylar da sınava girecekleri bina/salon konusunda Başkanlığımız tarafından ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemindeki güncel iletişim bilgileri kullanılarak bilgilendirilecektir.

Covid-19 durumu olan adayların, Başkanlığımıza veya Başkanlığımız birimlerine herhangi bir belge sunmaları, belge göndermeleri gerekmemektedir.

Başkanlığımız tarafından adaylara; telefon, sms, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapıldığından adayların ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişim bilgilerinin güncel ve doğru bilgileri içermesi gerekmektedir.