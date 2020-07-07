KPSS başvurusu nasıl yapılır? KPSS başvuruları son gün ne zaman? 2020 KPSS başvuru ücreti ne kadar?

2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2020-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 06.09.2020 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 12-13.09.2020 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 20.09.2020 tarihinde uygulanacaktır.

2020 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sınava başvurular, 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

2020 KPSS NASIL YAPILACAK?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Lisans Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

KPSS BAŞVURU BİLGİLERİ VE DETAYLARI

BAŞVURU TARİHLERİ (KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT): 30 Haziran-13

Temmuz 2020 (Ücret ödeme için son gün, 14 Temmuz 2020)

KPSS SINAV TARİHLERİ, SINAV SAATLERİ, SINAV SÜRELERİ

Genel Yetenek-Genel Kültür : 6 Eylül 2020, Saat: 10.15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri : 6 Eylül 2020, Saat: 14.45, 100 dakika

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 12 Eylül 2020, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra

(Hukuk, İktisat, Maliye) : 12 Eylül 2020, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah

(İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 13 Eylül 2020, Saat: 10.15

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 20 Eylül 2020, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi

Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınav Saati : 14.45

SINAV ÜCRETLERİ

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL

GEÇ BAŞVURU GÜNLERİ (KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT) : 22-23 Temmuz

2020 (Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 22-23 Temmuz 2020 tarihlerinde

ödenir.)

DHBT BAŞVURU TARİHİ : 6-16 Kasım 2020 (Adaylar, KPSS'ye katıldıkları öğrenim

düzeyinde DHBT'ye katılmak zorundadır. Lisans düzeyinde DHBT'ye katılacak adayların puanlarının

hesaplanabilmesi için KPSS Lisans Sınavına başvuru yapmaları ve sınavın GENEL YETENEK-GENEL

KÜLTÜR oturumuna katılmaları gerekmektedir.)

DHBT TARİHİ, SINAV SAATİ VE SINAV ÜCRETİ : 27 Aralık 2020, 10.15, 80,00 TL (DHBT sınav ücreti ödeme

için son gün, 17 Kasım 2020)

DHBT GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 24 Kasım 2020 (Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda

sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.)