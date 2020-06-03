KPSS başvuruları ne zaman? KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri nedir? 2020 KPSS tarihleri!

Kamuda çalışmak için gerekli ilk adım olan KPSS ile ilgili 2020 sınav başvuru tarihi ve sınav tarihleri belli oldu. Memur olmak isteyen herkesin merak ettiği KPSS tarihlerini sizler için haberimizde ele aldık. KPSS için gerekli olan başvuru tarihleri ve sınav tarihleri haberimizde.

KPSSS, ORTAÖĞRETİM, ÖN LİSANS VE LİSANS TARİHLERİ NEDİR?

Kamuda çalışmak isteyen adayları yakındıran ilgilendiren 2020 KPSS başvuru tarihleri açıklandı. Yayınlanan açıklamaya göre, KPSS Lisans Başvuruları, 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri arasında olacak. KPSS Önlisans Başvuruları ise 21.08.2020 ve 02.09.2020 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS geç başvuru ve sonuç tarihleri ise, Geç başvuru 22 Temmuz, sonuçlar ise 22 Ekim tarihinde açıklanacak.

KPSS NEDİR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS, 18/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na istinaden ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konmuştur. Türkiye'de bazı devlet kurumlarına personel alımı için yapılır. Yönetmeliğin amacı Madde-1'de: "Bu Yönetmeliğin amacı, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılacak sınavların genel ilkeleri ile usul ve esaslarını tespit etmektir." şeklinde ifade edilmiştir. Söz konusu sınav, daha önceki senelerde uygulamada olan Devlet Memurluğu Sınavı (DMS) ve Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı'nın (KMS) birleşimi niteliğindedir. Sınavın ana amaçları arasında; kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak olan personel istihdamının, şeffaf ve adaletli bir biçimde gerçekleşmesi ve sınav rekabeti içinde personel kalitesini en üst düzeye çıkartmak sayılabilir.