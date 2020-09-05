KPSS 2020 ne zaman, saat kaçta? ÖSYM KPSS lisans sınavı saat kaçta? KPSS kaçta başlıyor? KPSS kaç saat sürecek? KPSS sınav giriş belgesi alma ekranı!

Kamu çalışanı olmak isteyenlerin gireceği ÖSYM Kamu Personeli Sınavı öncesi adaylar KPSS hakkında meraklı soruların cevaplarını araştırıyor. Adaylar, KPSS sınav giriş belgesi alma ekranına nasıl giriş yapacağını araştırırken KPSS 2020 ne zaman, saat kaçta, ÖSYM KPSS lisans sınavı saat kaçta, KPSS kaçta başlıyor? KPSS kaç saat sürecek gibi soruların da yanıtlarını merak etti.

KPSS 2020 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Kültür-Eğitim Bilimleri) sınavı 6 Eylül Pazar günü saat 10:15'de uygulanmaya başlayacak.

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün 12 Eylül Cumartesi günü saat 10:15'de uygulanmaya başlayacak.

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün 13 EylülPazar günü saat 10:15'de uygulanacak.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 27 Ağustos 2020 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Ön Lisans sonuçları: 26 Kasım 2020

KPSS Ortaöğretim sonuçları: 24 Aralık 2020

KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021

ÖSYM'DEN 'KOVİD-19' AÇIKLAMASI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Sağlık Bakanlığından alınan güncel bilgiler doğrultusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) durumları değişen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) adaylarının, sınava girecekleri bina veya salon bilgilerinin güncelleneceğini bildirdi.

ÖSYM'nin internet sitesinde, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimlerine girecek Kovid-19 pozitif veya temaslı olan adaylara ilişkin duyuru yayımlandı.

Duyuruya göre, Sağlık Bakanlığının "HES Kodu" uygulaması, Başkanlıkça uygulanacak sınavlarda adayların Kovid-19 durumlarını takip etmek için kullanılıyor. Bu doğrultuda, HES Kodu uygulaması kullanılarak adayların sınava girecekleri bina veya salon atamaları, Sağlık Bakanlığından alınan verilere göre güncelleniyor.

Sınav gününe kadar Sağlık Bakanlığından alınan güncel bilgiler doğrultusunda Kovid-19 pozitif veya temaslı duruma gelen veya Kovid-19 pozitif veya temaslı durumu sona eren adaylar gibi Kovid-19 bilgisi değişen adayların, sınava girecekleri bina veya salon bilgileri güncellenecek.