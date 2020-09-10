KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı kadrosu tercih işlemleri başladı! KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu

Sağlık Bakanlığı kadrolarına personel alımı amacıyla KPSS 2020 ile tercihler alınacak. Adaylar tercih işlemlerini KPSS-2020/11 tercih kılavuzuna göre gerçekleştirecek. Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme yapmak için tercihler 16 Eylül'de son bulacak.

KPSS-2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI KADROSU TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM konu hakkında bilgilendirmede bulunara; ''Sağlık Bakanlığının bazı kadrolarına, ""Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacakları İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/11 Tercih Kılavuzuna saat 10.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 10 – 16 Eylül 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 16 Eylül 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2020/11 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.'' ifadelerine yer verdi.

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS-2020/11 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...

BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28'inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadrolara başvuramazlar.)

b) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

g) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.