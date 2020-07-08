Türkiye genelinde bugün valilerin yönetimi ve koordinasyonunda düzenlenen "Kovid-19 Tedbirleri Denetimi" Manisa ve ilçelerinde de yapılıyor.

İçişleri Bakanlığının 81 il Valiliğine gönderdiği "Kovid-19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler" konulu genelge kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Manisa'da da denetimler gerçekleştiriliyor.

Denetimler kapsamında Manisa'nın Soma ilçesinde de İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürülüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Belediye Zabıta ekiplerinin katılımı ile şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, berber/kuaför/güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park/piknik alanları, ticari taksiler ve pazar yerlerimde denetimler yapılıyor.

Kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kuralları konusunda iş yerleri uyarılıyor, bunun yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler, iş yeri sahip ve yetkililerine hatırlatılarak, bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi istendi.