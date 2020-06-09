Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Meksika'da 354 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Meksika'da 354 kişi hayatını kaybetti.

09.06.2020 09:31 | Son Güncelleme: 09.06.2020 09:44

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Meksika'da 354 kişi hayatını kaybetti.

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Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 354 artarak 14 bin 53'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı da 2 bin 999 artışla 120 bin 102'ye çıktı.

Meksika'da 27 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.