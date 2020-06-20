Koronavirüs salgınında bugüne kadar kaydedilen en yüksek rakam! Brezilya'da bir günde 54 bin vaka, 1206 ölüm

Dünyada salgından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da virüs görülenlerin sayısı 1 milyonu aştı. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte virüs bulaşanların sayısı 54 bin 771 artarak 1 milyon 32 bin 913'e yükseldi. Bu rakam salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu.

TOPLAM CAN KAYBI 48 BİN 954

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1206 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki toplam ölü sayısı da 48 bin 954'e çıktı.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 211 bin 658 vaka ve 12 bin 232 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 8 bin 595 kişinin ölümüne neden olan virüs, 93 bin 378 kişide görüldü.

ABD'DEN SONRA EN FAZLA CAN KAYBININ YAŞANDIĞI ÜLKE

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.