Kovid-19'da en yüksek günlük test sayısına ulaşıldı

Türkiye'de son 24 saatte 1587 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 44 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 270 bin 133, can kaybı 6 bin 370 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 110 bin 102 test yapıldı, 1587 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 44 hasta vefat etti, 1087 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 244 bin 926'ya yükseldi.

Toplam test sayısı 7 milyon 138 bin 492, vaka sayısı 270 bin 133, vefat sayısı 6 bin 370 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 961, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 oldu.

"110 binden fazla test yapıldı"

Sağlık Bakanı Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün en yüksek günlük test sayısına ulaştık. 110 binden fazla test yapıldı. 1587 yeni hasta tespit edildi. Can kayıplarımızın üzüntüsünü sözcükler de rakamlar da ifade edemez. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter. Güç tedbirde."