Kovancılar Belediye Başkanı Akpınar, kullandığı araçla kaza yaptı

Elazığ'ın Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar'ın kullandığı aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

12.09.2020 22:29 | Son Güncelleme: 12.09.2020 23:24

Elazığ'ın Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar'ın kullandığı aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

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Belediye Başkanı Akpınar yönetimindeki otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolunun Şeyhhacı köyü mevkisinde, Mustafa Ekin idaresindeki 34 OO 1141 plakalı iş makinesine çarptı.

Kazada, Başkan Akpınar ile aile bireylerinin bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Akpınar ve diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.