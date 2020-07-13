Koşar adım nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla koşar adım mı, koşaradım mı? Koşar adım ne demek?

Koşar adım kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, koşar adım TDK'ya göre nasıl yazılır? Koşar adım nasıl yazılır? Koşar adım mı, koşar adım mı? TDK'ya göre koşar adım kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE KOŞAR ADIM NASIL YAZILIR?

Koşaradım: Yanlış

Koşar adım: Doğru

TDK'YA GÖRE KOŞAR ADIM NE DEMEK?

koşar adım

1. isim, spor Toplu jimnastikte yapılan hafif tempolu koşu.

2. zarf Hızlı adımlarla, koşarcasına:

"Her sabah koşar adım giderdim mektebe." - Yusuf Ziya Ortaç