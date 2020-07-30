11 yıl yalan söyledi 11 yıl hapis yatacak! Goril Rafiki'yi öldüren avcı suçunu itiraf etti

Afrika Uganda'da koruma altında bulunan 25 yaşındaki Rafiki isimli gorilin ölümüne sebep olan avcı, 11 yıl sonra yaşanan olayın bir cinayet olduğunu itiraf etti. Avcı 11 yıl hapis cezası alırken, kamu adalet yerini bulduğu için mutlu.

Bwindi Ulusal Parkı'ndaki koruma altındaki yaşam alanında yaşayan 25 yaşındaki dağ gorili Rafiki, Felix Byamukama isimli bir avcı tarafından 11 yıl önce öldürülmüştü. Uganda Yaban Hayatı İdaresi'ne (UWA) göre, Byamukama daha önce, gorilin kendisine saldırdığını ve kendini korumak için hayvanı öldürmek zorunda kaldığını söylemişti.17 dağ gorilinin lideri olduğu belirtilen Rafiki 1 Haziran'da kaybolmuş, ertesi gün kanlar içindeki cesedi bulunmuştu.

11 YIL SONRA VİCDANINA YENİK DÜŞTÜ

11 yıl sonra Byamukama, koruma altındaki yaşam alanına girerek 25 yaşındaki gorili öldürdüğünü itiraf etti. Otopsi sonunda, Rafiki'nin iç organlarının kesici bir aletle delindiği belirlenmişti. Byamukama ise yakınlardaki bir köyde av silahlarıyla yakalanmıştı.

İtirafının ardından Byamukama, 'soyu tükenmekte olan bir hayvanı öldürmek' ve 'korunan bir alana izinsiz girmekten' suçlu bulunarak 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olaya karıştığı iddia edilen 3 kişi daha yargılanıyor. Yargılananlar suçlamaları reddetti.

"ADALET YERİNİ BULDU"

UWA'dan yapılan açıklamada, Byamukama'nın hapis cezasıyla 'adaletin yerini bulduğu' belirtildi. UWA'dan Bashir Hangi, "Rafiki insanlara alışık bir gorildi. Ölümünden sonralideri olduğu grup parçalanabilir. Liderliği yabandaki başka bir gümüş sırtlı goril ele geçirebilir ve bu durumda goriller insanlara yaklaşmaktan vazgeçebilir" dedi.

NESİLLERİ TÜKENİYOR

Uganda, Ruanda ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yaşayan ve sayıları 1000'e kadar düşen dağ gorilleri nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanlar arasında.

Gorillerin lideri olan Rafiki'nin yokluğunun grubu da ciddi şekilde etkilenmesi bekleniyor. Uzmanlar, grubun dağılabileceğini ve bir daha insanlarla temas kurmak istemeyebileceklerini belirtiyor.