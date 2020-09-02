Koronavirüsün iş yaşamına etkileri neler? Pandeminin iş yaşamına etkilerini gözler önüne seren 6 madde!

Koronavirüse karşı tedbir olarak uygulamaya konulan uzaktan çalışmanın etki ve verimliliği de, sistemi devreye sokan şirketlere olumlu sonuçlar sağlamış gibi görünüyor. İşverenler açısından çeşitli avantajları olsa da çalışan ve yine işveren için bu sürece uyum oldukça zor oldu. İşte, 6 madde ile koronavirüsün iş hayatına yansımaları...

1 - İnsana Hizmet Arttı

Koronavirüs salgını, tüm dünyada tüketicilerin ihtiyaçlarındaki önem sırasını değiştirdi ve sağlıklı olma ve tehlikeden korunmaya benzer temel dürtüler ön plana çıktı. İnsani bazı olmazsa olmaz duygu, dürtüler yeniden harekete geçerek iş ve sosyal hayat buna göre düzenlenmeye başladı. Bu noktada iş yerleri, şirketler, firmalar ticari hedefler yerine güven veren, empati kuran, umut vadeden mesajları öne çıkardı. Böylelikle kitlelerin sadece birer tüketici değil, aynı zamanda duyguları olan canlılar olduğu anlaşıldı.

Müşteriyi daha iyi anlama ve fayda sunmanın veya ürün, hizmetleri tanıtmanın ötesine geçen daha kişisel deneyimler sunma stratejileri önemli hale geldi.



2 - Dijital Dönüşüm

Fiziksel teması en aza indirecek önlemler keşfedildi. Bu durum endüstrileri, özellikle fiziksel yönü derinden etkiledi. İletişimden hizmet-ürün sunmak için çalışan firmalar iş sürekliliğinde avantaj elde etti. Havacılık benzeri iş kolları dışında digital dönüşüm sağlayabilen işler, büyük avantaj yakaladı. Bu süreçte büyüklüğü ve faaliyet alanı ne olursa olsun tüm iş yerlerinin dnüşümünü tammalamış olması gerekti. Özellikle tüketicilerin dijital kanallara yöneldiği bir dönemde, rekabete dahil olmak adına dijital dönüşüm artık bir tercih olmaktan çıkmış durumda.

3 - Dijital Kanallar Önemli Hale Geldi

Salgın döneminde, ulaşım gücün ve müşteri memnuniyeti artırmaya yönelik farklı dijital kanallar önemli hale geldi. COVID-19 ile e-posta ve SMS gönderimleri üst noktalara ulaşmış durumda. Bu dönemde sıklıkla kullanılan chatbotların özellikle müşteri destek birimlerine azımsanmayacak düzeyde faydalar sağladığı da tüm açıklığıyla kendini gösteriyor. Böylece, müşterilerin hızlı bilgi alabilecekleri kanallar olarak kesintiye uğrayan iş gücünü bir şekilde desteklemiş oldular. Müşteri tercihleri ne göre bildirimlerin ilgili kanallara akışının sağlanması, basit otomasyon senaryoları ile rekabette fark yarattılar.

4 - Hazırlıklı Olmak

Dev şirket gruplarından KOBİ'lere kadar dünyanın her yerinde farklı büyüklükteki kuruluş, böyle bir sürece hazırlıksız yakalanmış oldu. Süreçle birlikte belirsizlik durumlarına karşı firmaların finansal, idari ve operasyonel olarak B veya C planlarına olan ihtiyacı ortaya çıkardı. İş sürekliliği adına detaylar atlanmadan, sağlık ve güvenlik unsurları başta olmak üzere gerekli önlemleri ihtiyaç kıldı.

5 - Verim Arttı

Çalışanlar ev şartlarında işe yoğunlaşmak zorunda kaldı. İlk etapta odaklanmak güç olsa da birçok çalışan home-ofis uygulamasından memnun kaldı. Hem evde, aileyle kalma oranı arttı, hem de işten kopma gibi sorun yaşanmadı. Durumdan çalışanlar kadar iş veren de memnun kaldı. Bu sürecin zaman ve maliyet konusunda büyük artıları oldu.

Araştırmalara göre, çalışanların yüzde 47'si evden veya uzaktan çalışma sisteminin salgın sonrasında da kalıcı hale getirilmesini istiyor, yüzde 27'si de bu konuda kararsız."

6 - İşten Çıkarma Oranı Yükseldi

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Kurumu Eurostat'ın verilerine göre üye ülkelerde yaklaşık 281 bin kişi Haziran ayında işini kaybetti. AB'de Nisan ayında 397 bin, Mayıs ayında ise 253 bin kişi işsiz kalmıştı.

Birlik ülkelerinde Mart ayında yüzde 6,4 ile görülen son 12 yılın en düşük işsizlik seviyesi Haziran ayında 7.1'e yükseldi. Bu oran 19 ülkeden oluşan Euro Bölgesi'nde aynı ay içerisinde 7.8 olarak kaydedildi.

Türkiye'de ise İstatistik Kurumu TÜİK, son olarak nisan ayında işsizlik oranının Nisan 2019'a göre 0,2 puan azalarak yüzde 12,8 düştüğünü açıklamıştı.