Koronavirüse yakalandığını söyleyen kişi gözaltına alındı

Bolu'da gittiği Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde işlemini yaptıramadığı iddiasıyla görevli memurla tartışarak yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını söyleyen kişi gözaltına alındı.

13.07.2020 19:21 | Son Güncelleme: 13.07.2020 19:55

Bolu'da gittiği Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde işlemini yaptıramadığı iddiasıyla görevli memurla tartışarak yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını söyleyen kişi gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, ikametgah belgesi almak için müdürlüğe giden bir kişi ile görevli memur arasında belgenin müdürlükten verilmediğinin söylenmesi üzerine tartışma çıktı.

Sinirlenen kişi, eşinin ve kendisinin koronavirüse yakalandığını söyleyerek müdürlükten ayrıldı.

Durumun İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine kişinin eşinin koronavirüs tedavisi gördüğü anlaşıldı.

Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü binası boşaltılarak dezenfekte edildi.

"Emniyetimiz şahsın ifadesini aldıktan sonra yasal işlemleri yapacaktır"

Bolu Valisi Ahmet Ümit, AA muhabirine, konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünün harekete geçtiğini belirterek, "Emniyetimiz şahsın ifadesini aldıktan sonra yasal işlemleri yapacaktır." dedi.

Ümit, müdürlük binasının olaydan sonra dezenfekte edildiğini kaydetti.