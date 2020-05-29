Koronavirüse karşı terasa havuz kurdu (Görüntülü Yeniden)

KORONAVİRÜS salgını dünyadaki tüm spor organizasyonlarını aylardır kilitlerken, İzmir Büyükşehir Belediyesporlu serbest yüzücü Aysu Türkoğlu, evlerinin terasına babasının yardımıyla havuz kurdu. Türkoğlu, 3 metre uzunluğundaki portatif havuz sayesinde antrenmanlardan geri kalmıyor.

Salgına karşı alınan tedbirler kapsamında yüzme havuzları ve plajlar kapatılırken Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencisi olan Aysu Türkoğlu, formda kalıp su çalışmalarından geri kalmamak için yurt dışındaki örnekleri gibi farklı bir yöntem buldu. Tekne imalatçısı babası Mustafa Türkoğlu ile birlikte Bodrum'daki evlerinin terasına 3 metreye 1.5 metre ebatlarında portatif havuz yapan Aysu, antrenmanlarını bir gün bile aksatmıyor. Baba Mustafa Türkoğlu da kızının tüm çalışmalarını yerinde izleyerek ona büyük destek veriyor.80 santimetre derinliğe sahip portatif havuzun bir yanına kendini belinden bağlayan genç yüzücü, böylelikle saatlerce aynı yerde kulaç atıp, 3 metrelik suda kilometrelerce yüzüyor. Mart ayında bu yana evde izole durumda olduğunu belirten Aysu Türkoğlu, "Yüzme gibi performans sporlarında düzenli antrenman yapmak çok önemli. Bir gün bile aksatmadan saatlerce yüzmek gerekiyor. Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayınca aklımıza bu fikir geldi ve hemen uygulamaya geçtik" dedi. Karşı akıntı sistemli havuzların uzun süredir kullanıldığını ancak çok maliyetli olduğunu da ifade eden sporcu, "Terasımdaki bu havuz koronavirüs döneminde hem korunmamı, hem de günde 3 saat antrenman yapmamı sağladı. Her şey geride kaldıktan sonra bunu büyük bir anı olarak saklayacağım. Branda ve plastik ayaklarla yaratıcı bir fikri uygulamaya geçiren babama teşekkür borçluyum" diye konuştu.