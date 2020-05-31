Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında personel servis araçlarında alınması gereken tedbirlere yönelik rehber hazırladı. Servislerin toplu ulaşım araçları olduğu için Kovid-19 salgınının yayılması açısından özellik arz ettiğinin belirtildiği rehberde, servis şoförlerinin işveren tarafından koronavirüs hakkında bilgilendirilmesi gerektiği bildirildi. İşte merak edilen Koronavirüse karşı personel servislerinde uyulması kurallar nelerdir? Personel servislerinde hangi koronavirüs tedbirleri uygulanacak gibi soruların yanıtları.

KORONAVİRÜSE KARŞI PERSONEL SERVİSLERİNDE UYULMASI KURALLAR NELERDİR?

Rehberde, şoförler için alınması gereken önlemler şu şekilde sıralandı:

ŞOFÖRLER, HİJYEN KURALINA UYMADAN HAREKET ETMEMELİ

"Servis şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket etmeli ve aracın içinde mutlaka tıbbi maske kullanmalıdır. Maskeler nemlendiğinde değiştirilmelidir. Maskeler çıkarılırken lastiklerinden tutulmalı, maskelerin dış yüzeyine dokunulmamalı, yeni maske yine lastiklerinden tutularak takılmalıdır. Kullanılmış maskeler ağzı bağlı çöp torbasına atılmalıdır. Maske değiştirme söz konusu ise el antiseptiği kullanılmalıdır.Mümkünse servisin şoför koltuğu yolculardan uygun malzeme ile ayrılmalıdır."

YOLCULAR, SERVİSE BİNMEDEN YÜZDE 70 ALKOL İÇEREN KOLONYA KULLANMALIDIR

Yolcular için alınması gereken önlemlerin de yer aldığı rehberde, "Yolcular servise binerken ve inerken sosyal mesafe (>1 metre) kuralına uygun davranmalıdır. Sosyal mesafe kuralının bozulmaması için önlemler alınmalıdır.Yolcular, servise binmeden el antiseptiği veya en az yüzde 70'lik alkol içeren kolonya kullanmalıdır.

KORONA BELİRTİSİ OLANLAR, SERVİSE ALINMAMALI

Koronavirüs ile uyumlu belirtileri (ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı vb.) olanların tıbbi maske takması sağlanmalı, servise alınmamalı ve işveren bilgilendirilerek sağlık merkezine yönlendirilmelidir.Servise binen tüm yolcular maske takmalı ve yolculuk boyunca çıkarmamalıdır.

YOLCULUK EDENLER, HER GÜN AYNI KOLTUKLARA OTURMALI

Servise binen yolcular servise alınma sıralarına göre cam kenarlarından başlanarak, arkadan öne doğru, her gün aynı koltuklara oturtulmalıdır. Servislerde koltuk numarası verilerek oturma listesi oluşturulmalı, bu liste serviste görünür bir yerde asılı olmalıdır.

SERVİS İÇİNDE KONUŞULMAMALI

Damlacık oluşturması nedeniyle servis içinde konuşulmamalı ve bağırılmamalıdır.Serviste bir mecburiyet olmadıkça su dahil içecek ve yiyecek kullanılmamalıdır" denildi.

SERVİS ARACI İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Servislerde havalandırma, temizlik ve dezenfeksiyon kurallarına ilişkin bilgi verilen rehberde, "Klimanın iç hava sirkülasyon düğmesi kapalı olmalıdır.Servis araçlarının klima hava filtre bakımı düzenli olarak yapılmalıdır. Servislerde pencereler uygun olan her fırsatta açılarak servisin iç havasının temizlenmesi sağlanmalıdır. Servisin genel iç temizliği gün sonunda su ve deterjan ile yapılmalıdır. Servisin temizliği yapılırken eldiven takılmalı, temizlik süresince eller yüze temas etmemeli ve temizlik bitiminde eldivenler kapaklı çöp kutularına ya da çöp torbalarına atılmalıdır.Aracın iç yüzeyi su ve deterjanlı bez kullanılarak silinmelidir. Her servis turu tamamlandıktan sonra sık dokunulan yüzeyler (kapı kolları, kol dayama/kolçaklar, tutacaklar, cam açma düğmeleri, emniyet kemeri tokaları) önce su ve deterjanlı bezle silinmeli, daha sonra da 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya yüzde 70'lik alkol ile dezenfekte edilmelidir. Bu amaçla Sağlık Bakanlığı ruhsatlı dezenfektanlar da kullanılabilir. Temizlik yolcu olmadığı durumlarda yapılmalı ve sonrasında bir dakika beklenip havalandırılmalıdır" ifadeleri kullanıldı.