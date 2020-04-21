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Koronavirüs yoğun bakım ünitesinde bir gün: İskoçya

BBC ekibi, İskoçya'da koronavirüs hastalarının tedavi edilidği Wishaw Üniversitesi Hastanesi'nde bir gün geçirdi, Covid-19 hastalarının tedavi sürecine tanıklık etti.

21.04.2020 18:45 | Son Güncelleme: 21.04.2020 18:45

BBC ekibi, İskoçya'da koronavirüs hastalarının tedavi edilidği Wishaw Üniversitesi Hastanesi'nde bir gün geçirdi, Covid-19 hastalarının tedavi sürecine tanıklık etti.

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Hastanedeki koronavirüsle doğan bebeklerin bulunması nedeniyle doğum koğuşu da bölmelere ayrılmış durumda.

Yoğun bakım ünitesinin kapasitesi haftalar içinde dört katına çıkarılırken, çalışanların mesaisi se günde 12 saati buluyor.

Haber : Ed Thomas

Prodüktör : Noel Titheradge

Kamera : Phillip Edwards