Koronavirüs ve grip arasındaki fark nedir? Koronavirüs ve grip karşılaştırması! Koronavirüs ve grip nasıl ayırt edilir? Grip nedir? Koronavirüs nedir?

Artan vakalar sonucunda insanlar endişle içinde. Mevsim geçişlerinde sıkça görülen grip ile koronavirüs birbirine karıştırabiliyor. Peki, koronavirüs ve grip arasındaki farklar neler?

GRİP NEDİR?

Soğuk havalarda ve mevsim geçişlerinde görülen grip, influenza A ve B virüslerinin yol açtığı bir enfeksiyondur. Çeşitli belirtiler ile kendini gösterir.

KORONAVİRÜS NEDİR?

Koronavirüsler, elektron mikroskobuyla bakıldığından yuvarlak ve üzerinde çıkıntıları olan bir taça benzetildiği için, Latince'de taç anlamına gelen koronadan kelimesiyle adlandırılmışlardır. Bulaşıcı olan bu hastalığın en belirgin özelliği nefes darlığıdır.

GRİBİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Grip; 3-6 saat içinde aniden üşüme, aşırı halsizlik, ateş yükselmesi,burun akıntısı veya tıkanıklık özellikle göğüste rahatsızlık (baskı) ile birlikte kuru öksürük şeklinde kendini gösterir. Öte yandan grip çocuklarda bazen karın ağrısı, mide bulantısı ve kusmaya neden olabilir.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Koronavirüsün belirtileri arasında en sık karşılaşılan semptomlar birkaç gün boyunca devam eden yüksek ateş, baş ağrısı ve kuru öksürük olarak bilinmektedir.

KORONAVİRÜS VE GRİP FARKLARI

-Koronavirüs, grip belirtileri ile başlar. Fakat koronavirüs akciğerlere iner. Grip bu kadar ağır olmaz.

-İki taraflı yani her iki akciğerimizi de kısa sürede etkileyen zatürreye neden olması ve hastaneye yatış gerekliliği. En önemli farkı bu.

-Koronavirüs ve grip belirtileri arasında yüksek ateş olur, solunum sıkıntısı olabilir. Bunları birbirinden ayıran en önemli belirti eklem ağrılarıdır.