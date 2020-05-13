Koronavirüs vakaları artınca Lübnan'da 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Lübnan'da Covid-19 vakalarının sayısındaki ani artış nedeniyle ilan edilen dört günlük sokağa çıkma yasağı bu akşamdan itibaren başladı.

Hükümet, iki ay önce salgın nedeniyle ilan ettiği sokağa çıkma sınırlamalarını daha geçen hafta yavaş yavaş gevşetmeye başlamış, dükkanlar, lokantalar, berber ve kuaförlerin açılmasına izin verilmişti. Fakat şimdi hepsi yeniden kapanıyor.

Salgın öncesinde ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da ekonomi, iki aydır devam eden sokağa çıkma sınırlamalarının etkisiyle çökmenin eşiğine geldi.

Bugün, ülkenin acilen ihtiyaç duyduğu mali yardımlar için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile görüşmeler başladı.

Lübnan'da şu ana kadar kesinleşmiş 870 koronavirüs vakası görüldü ve 26 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Kısıtlamalar hafifletilmeye başlanmıştı

Hükümet geçen hafta günlük vaka sayılarının azalmasının etkisiyle, Mart ayının ortasından beri kapalı olan iş yerleri ve ibadethaneler üzerindeki kısıtlamaları hafifletmeye başlamıştı.

Fakat Salı günü bir açıklama yapan Başbakan Hassan Diab, son dört gün içinde 100 yeni vaka tespit edildiğini söyleyerek, sosyal mesafe konusundaki kuralları göz ardı eden 'bazılarını' sorumsuzluk ve vurdumduymazlıkla suçladı.

Başbakan Diab sağlık, tarım, gıda ve imalat sektörlerinda çalışanlar dışındaki herkes için bu akşam yerel saatle 19.00'dan itibaren dört günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasak Pazartesi sabah 05.00'te sona erecek.

Bu süre içinde insanlardan evde kalmaları ve çok acil durumlar dışında dışarı çıkmamaları isteniyor.

Yeni vakalardaki artış, kısmen başka ülkelerde mahsur kalmış Lübnan vatandaşlarının yakında tahliye edilerek ülkeye getirilmesiyle ilişkilendiriliyor.

Sağlık Bakanlığı, 7 Mayıs günü Nijerya Lagos'tan uçakla ülkeye dönen 25 Lübnan vatandaşının tümünün koronavirüs pozitif olduklarını söyledi.

'Frene basıldı'

BBC'nin Beyrut Muhabiri Martin Patience'ın analizi

Daha dün başkent Beyrut'un meşhur kordon boyu gün batımını izleyerek turlayan kalabalıklarla doluydu. Böyle bir yürüyüşü bir daha yapmak için epey beklemeleri gerekebilir.

Geçen hafta önlemleri gevşetmeye başlayan Lübnan hükümeti şimdi sert bir şekilde frene basıyor.

Hükümet koronavirüs krizini yönetme konusunda takdir toplamıştı fakat sokağa çıkma yasakları onlarca yıl devam eden büyük yolsuzluklar ve aşırı kötü yönetimle çöküşün eşiğine gelen ekonomi açısından tam bir yıkım oldu.

Lübnan lirasının değeri hızla düşüyor, enflasyon yükseliyor ve sosyal mesafe çağrılarına rağmen büyük şehirlerde hükümet karşıtı gösteriler yeniden kıpırdanmaya başlıyor.

Bir çok Lübnanlı şu anda karşı karşıya bulundukları en büyük tehdidin koronavirüs değil, açlık, yoksulluk ve ekonomik çöküntünün yol açtığı çaresizlik olduğunu düşünüyor.