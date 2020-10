Dünya çapında koronavirüs vaka sayısı cuma günü 400 bin artarak rekor kırdı

Dünya çapında cuma günü 400.000 koronavirüs vakası tespit edildi ve yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti. Reuters yaptığı analizde, Avrupa ülkelerinin son bir haftadır günde 140.000 yeni vaka bildirdiğine ve bunun salgından kötü etkilenen ABD, Brezilya ve Hindistan'daki yeni vaka sayılarının toplamından fazla olduğuna dikkati çekti.

Reuters'ın analizine göre dünya çapında her yeni 100 vakadan 34'ü Avrupa'da tespit edildi. Bölge, şu an her dokuz günde bir 1 milyon yeni vaka bildiriyor ve bölgede salgının başlangıcından beri toplamda 6,3 milyon vaka görüldü. 12 Ekim haftasında Avrupa'daki vakaların yaklaşık yarısı İngiltere, Fransa, Hollanda, İspanya ve Rusya'da meydana geldi.

"DURUM ÇOK VAHİM"

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Avrupa Direkörü Dr. Hans Kluge, perşembe günü, "Avrupa'daki epidemiyolojik durum çok vahim. Günlük vakalar artıyor, hastaneye başvurular artıyor ve Kovid-19 ölümlerin en büyük beşinci sebebi" demiş ve bölgede günde 1000 kişinin yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini söylemişti.

FRANSA AVRUPA'DA ORTALAMA EN FAZLA VAKA BİLDİREN ÜLKE

Fransa, günlük 19.425 vaka sayısıyla son yedi günde Avrupa'da ortalama en fazla vaka bildiren ülke konumunda. Fransa'yı İngiltere, Rusya, İspanya ve Hollanda izliyor.