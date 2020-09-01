Koronavirüs vaka oranları hangi illerde artışa geçti? Corona virüs vakaları neden artıyor?

Salgın kontrolden çıktı mı sorusu araştırılırken, Bakan Koca konuya açıklık getirdi. Salgının merkezi durumundaki İstanbul'da ciddi bir artış olmadığını ve daha kontrollü devam ettiğini belirten Koca, Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde artış gözlendiğini dile getirdi. Peki, koronavirüs salgınındaki artışın nedeni nedir?

KORONAVİRÜS VAKA ORANLARI HANGİ İLLERDE ARTIYOR?

Sağlık Bakanı Fahretin Koca, genel koronavirüs tablosunu değerlendirdi. Koca, ''Son dönemde artışın en fazla olduğu il Ankara... Konya, Kayseri, Urfa, Mardin, Diyarbakır, Erzurum, Batman, Van, Ağrı da artış yaşanan illerimiz arasında. Mersin ve Manisa'da da artış var ama bu iki ilimizde durum daha kontrollü. Birkaç gündür Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa, Batman düşüşe geçti. Konya ve Diyarbakır stabil oldu, aşağı inmesini bekliyoruz.'' dedi.

CORONA VİRÜS VAKALARI NEDEN ARTIYOR?

Son dönemde vaka oranlarındaki artış nedeniyle İçişleri bakanlığı da yeni tedbirler almaya başladı ve buna bağlı olarak da düğün, kısa, sünnet düğünü gibi toplu etkinliklere kısıtlama getirdi. Fahrettin Koca'da vaka oranlarındaki artışın ilk olarak bayramdaki hareketlilikle başladığını ve ana kaynağın ise düğünler olduğunu açıkladı.

SALGIN KONTROLDEN ÇIKTI MI?

''Yer yer bazı illerimizde hastane sıkıntısı yaşandı. Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Batman'da mesela. Ama son bir hafta içinde buralardaki sorun aşıldı. Sadece Diyarbakır'da kısmen sorun var. Bu illerimize yoğun bakım takviyesi yapıyoruz. Şu anda çok önemli bir sorun yok ama önlem almazsak sorun yaşanabilir.

Normal sisteme geçen ve her türlü hastamıza hizmet veren hastanelerimizdeki son doluluk oranları:

- Şu anda hastanelerdeki doluluk oranı: Yüzde 47

- Yoğun bakım doluluk oranı: Yüzde 60

- Ventilatör doluluk oranı: Yüzde 30.'' şeklinde konuya açıklık getirdi.