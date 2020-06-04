Koronavirüs uygulaması: İtalya'da temas takip uygulaması Immuni tartışmalar eşliğinde kullanımda

İtalya'da koronavirüs salgınını kontrol amacıyla hazırlanan temas takip uygulaması, tartışmalar eşliğinde kullanıma açıldı. Teknolojik Yenilik ve Dijitalizasyon Bakanı Paola Pisano, "Immuni" isimli uygulamanın 1 Haziran'da kullanıma açılmasının ardından 2 gün içinde 1 milyon kişi tarafından indirildiğini açıkladı. Immuni'nin tanıtımı amacıyla hazırlanan kampanyada kullanılan çizimlerden biri "cinsiyetçi" bulunmuş ve tepkiler sonrası değiştrilmişti.

Teknolojik Yenilik ve Dijitalizasyon Bakanı Paola Pisano, İtalya'nın "ulusal çapta böyle bir uygulamaya sahip ilk büyük Avrupa ülkesi olduğunu" söyledi.

Pisano'nun açıklamasına göre uygulama, koronavirüs taşıyan bir kişiyle en az 15 dakikaboyunca 2 metreden yakın mesafede bulunan kişilere uyarı gönderecek.

Virüs taşıyor olabileceğinden şüphelenilen kişilere kendilerini izole etmeleri gibi tavsiyeler verilecek.

Cep telefonu uygulamasının 8 Haziran'dan itibaren 4 bölgede test edilmeye başlanması, birkaç gün sonra da ülke çapında aktif olarak takip amacıyla kullanıma sokulması planlanıyor.

Uygulamanın kullanıma girmesi, gizlilik kurallarıyla ilgili tartışmalar nedeniyle birkaç hafta ertelenmişti.

Milano merkezli Bending Spoons şirketince, hükümet tarafından yönetilmek üzere tasarlanan uygulama, kullanıcıların kişisel verilerinin ve nereye gittikleri, kimlerle görüştükleri gibi bilgilerin toplanmasıyla ilgili kaygılara neden olmuştu.

Immuni uygulaması için hazırlanan internet sitesinde yer alan bilgilere ve hükümet yetkililerinin açıklamalarına göre ise uygulama, kullanıcıların kimlik bilgileri, adresleri, telefon numaraları ve e-posta adresleri gibi kişisel verilerine erişemeyecek.

Kullanıcılar anonim olarak ve Bluetooth üzerinden takip edilecek, coğrafi yerleri belirlenmeyecek.

Uygulamayı indirmek zorunlu olmayacak, gönüllülük esasına dayanacak.

Uygulamayı indirenlerin verileri geçici olarak depolanacak ve salgın bitiminde ya da en geç 31 Aralık 2020'de silinecek.

Bu güvencelerin ardından, Kişisel Verilerin Korunması Ombudsmanı uygulamaya 1 Haziran'da onay verdi.

Ancak muhalefet, uygulamayla ilgili itirazlarını dile getirmeye devam ediyor. Teknolojik Yenilik ve Dijitalizasyon Bakanı Paola Pisano'nun dün parlamento komisyonuna uygulamayla ilgili bilgi verdiği oturumda, muhalefetteki Lega (Birlik) partisi üyeleri protestoda bulundu.

Lega milletvekilleri, uygulamayla ilgili olarak parlamentonun görüşüne başvurulmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

'Cinsiyetçi çizim' tepkiler sonrası değiştirildi

Öte yandan Immuni'nin kullanıma açılmasının ardından, tanıtım amaçlı hazırlanan kampanyada kullanılan çizimler de tartışmaya neden oldu.

Kampanyada kullanılan çok sayıda çizimden birinde, bir kadının evde kucağında bir bebekle, bir adamınsa bilgisayar başında gösterilmesi "cinsiyetçilik" suçlamalarına yol açtı.

Aralarında siyasetçilerin de bulunduğu çok sayıda kişi sosyal medyada tepkilerini dile getirerek bu çizimlerin "tarihi geçmiş stereotipleri" tekrarladığını vurguladı.

Tepkiler üzerine çizimler değiştirildi ve kadının bilgisayar başında, erkeğin kucağında bebekle görüldüğü bir illüstrasyon hazırlandı.

Uzmanlar, uygulamanın başarılı olabilmesi için nüfusun yaklaşık yüzde 60'ı tarafından kullanılması gerektiğini belirtiyor.

İtalya'da geçen hafta yapılan bir ankete göre ise halkın yalnızca yüzde 44'üuygulamayı "kesinlikle" ya da "muhtemelen" indireceğini söyledi.