Koronavirüs temizliği 18 yıl önce işlenen cinayeti ortaya çıkardı
İZMİT'te, çöp sahasında çuval içerisinde ceset bulunurken, 18 yıllık cinayet ortaya çıktı.
İZMİT'te, çöp sahasında çuval içerisinde ceset bulunurken, 18 yıllık cinayet ortaya çıktı. Kardeşi tarafından 18 yıl önce öldürülen Ercüment Çetin'in evde kumun içerisine gömüldüğü, metruk dairede apartman yönetiminin temizlik yaptığı sırada çuvalın atıldığı belirlendi. Öldürülen Ercüment Çetin'in gözaltına alınan 2 kardeşi adliyeye sevk edildi.
Polis yaptığı araştırmada dairenin, 17 Ağustos 1999 depreminde evi boşaltıp Sakarya'ya taşınan bir aileye ait olduğunu öğrenince ailenin Sakarya'daki adreslerine ulaştı. Polis, R.Ç. (39) ve E.Ç .(42) isimli kardeşlerin ifadesini alınca cinayet ortaya çıktı. R.Ç.'nin ifadesinde ağabeyi Ercüment Çetin'in çok öfkeli biri olduğunu ve sık sık kavga ettiklerini, bu yüzden sinirlerine hakim olamayarak 18 yıl önce vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi. R.Ç., daha sonra cesedi battaniyeye sarıp çuvala koyduktan sonra Sakarya'dan İzmit'te bulunan ve kullanılmadıkları evlerindeki bir odada bulunan kumun içine gömdüğünü itiraf etti. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri tamamlanan R.Ç ve E.Ç. adliyeye sevk edildi.