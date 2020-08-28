Koronavirüs tedbirleri geri mi geldi? Düğünler yasaklandı mı? Nişan yasaklandı mı? Sokağa çıka yasağı geldi mi?

Sağlık Bakanlığı artan koronavirüs vakaları üzerine kapsamlı toplantı yapma kararı aldı. Gelişme sonrası vatandaşlar koronavirüs tedbirleri geri mi geldi? Düğünler yasaklandı mı? Nişan yasaklandı mı ve sokağa çıka yasağı geldi mi gibi soruların yanıtlarını merak etti.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ GERİ Mİ GELDİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı. Koca, toplantıyla ilgili gece yarısı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vaka artışının nedenleri ve tedbirlerin konuşulduğunu söyledi.

Sağlık müdürleriyle ayrı ayrı video konferansta bir araya geldiklerini duyuran Bakan Koca, "Sağlık müdürleriyle ayrı ayrı video konferansta bir araya geldik. Salgınla ilgili yeni gelişmeleri, vaka artışının sebepleri ve illerde alınacak tedbirleri ele aldık." ifadelerini kullandı.

Koca, "Tanı ve tedavide yeni yaklaşımları paylaştık" ifadelerini kullandı.

DÜĞÜNLER, NİŞANLAR YASAKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığında yapılan toplantı sonrası vaka artışının nedenleri ve sonuçları üzerinde durulduğu ifade edilirken daha önce getirilen kısıtlamaların tekrar getirilip getirilmediği konusunda açıklama yapılmadı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELDİ Mİ?

Koronavirüs tedbirleri geri mi geldi, düğünler yasaklandı mı, nişan yasaklandı mı ve sokağa çıka yasağı geldi mi konularında açıklama yapılmadı, Henüz normal öncesi dönem kısıtlamaları hayata geçirilmedi.