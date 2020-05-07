Koronavirüste yeni haberler gelmeye devam ediyor! Türkiye'de koronavirüs son durumunda vaka sayısı artışı ve salgın önlemleri merak ediliyor.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, hayatı adeta durma noktasına getirdi. Ülkemizde 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakası görülmesinin ardından uygulanan sıkı tedbirlerle pandemi süreci yaşanmaya başladı. Resmi makamlardan yapılan duyular ve medyada yer alan haberler ile vatandaşlar koronavirüs salgını sürecini takip ediyor. Peki, Türkiye'de koronavirüs son durumu nedir? Koronavirüs sürecinde alınan önlemler gevşedi mi? Koronavirüs vaka sayısı neden arttı? İşte koronavirüs haberleri ve detayları!

KORONAVİRÜS SON DURUMU NEDİR?

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası 11 Mart'ta görüldü ve o günden bu yana vaka sayısı, entübe sayısı, yoğun bakım sayısı, vefat sayısı istatistiklerinde artış yaşandı. Bugün itibariyle gelinen noktada toplam test sayısı 1.234.724 olarak gerçekleşti. Toplam koronavirüs vaka sayısı 131.744 olarak kayıtlara geçerken toplam vefat sayısı 3.584 oldu. Toplam yoğun bakım sayısı 1.278 oldu. 7 Mayıs itibariyle iyileşen hasta sayısı ise 78.202 oldu.

KORONAVİRÜS SÜRECİNDE ALINAN ÖNLEMLER GEVŞEDİ Mİ?

Tüm dünyada koronavirüsle mücadele kapsamında önlemler alınırken ülkemizde de sıkı tedbirler uygulandı ve salgı kontrol altına alınmaya çalışıldı. Pandemi önlemleri ilk vaka görülmesinden bu yana sıkı sıkı uygulanırken bu önlemlerin kapsamının genişlediği ve daha katı olduğu uygulamalar da oldu. Ancak son dönemde koronavirüs tedbirlerinde kısıtlamaların bir nebze gevşediğini ve Süper Lig maçlarının başlaması ve seyahat süreçlerinde yasakların hafifletildiği görüldü. İşte İlk günden bu yana koronavirüsle mücadele yaşananlar ve alınan önlemlerin durumu:

Öncelikle hastalığın görüldüğü ülkelerden gelenler, havalimanlarında termal kameralar aracılığıyla test edilmeye başlandı.

Dünyadaki gelişmeler, Bilim Kurulunca anlık takip edilerek alınacak tedbirler sürekli güncellendi.

22 Ocak'ta Çin'deki bir hava yolu firması tarafından yapılan Vuhan-İstanbul uçuşları durduruldu.

5 Şubat'tan itibaren Çin'den gelen tüm uçuşlar durduruldu.

Virüsün İran'da da görülmesi üzerine 23 Şubat'ta Türkiye ile İran arasındaki kara hudut kapıları kapatıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Türkiye ile İtalya, Türkiye ile Güney Kore, Türkiye ile Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşlarının tedbiren durdurulduğunu açıkladı.

Hastanelerde gerekli önlemler alındı, referans hastaneleri belirlendi.

Kovid-19 için yerli tanı kiti geliştirildi.

Başka ülkeler üzerinden gelen yabancı ülke vatandaşlarından son 14 gün içinde Çin'e seyahat edenler gözlem altına alınmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığınca karantina uygulanmasına kararı verilen kişiler, Türkiye'nin her bölgesinde hazırlanan ve içinde başka hasta olmayan hastanelerde 14 gün boyunca takibe alındı.

Karantina uygulaması altındaki kişilere ait numuneler Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarı'nda test ediliyor.

Ücretsiz maske uygulaması hayata geçirildi.

Ekonomi paketleri ile iş yerleri ve işçiler koruma altına alındı.

Şehirler arası ulaşım kısıtlaması:

Yayınlanan genelgede "İller arası otobüs seferleri 28.03.2020 tarihi 17:00'den itibaren ancak valiliklerin izni ile yapılabilecektir." ifadesi ile şehirler arası ulaşım ve bununla beraber bir dizi önlemi kapsayan kısıtlamalar getirildi.

İş yerleri kapatıldı:

Berber, kuaför, güzellik salonu, sinema ve lokanta, AVM ve spor salonu gibi birçok iş yeri kapatıldı. Geldiğimiz on noktada ise bu iş yerlerinin bir kısmının açılması ön görülüyor.

Sokağa çıkma yasakları:

10 Nisan tarihinde ilk kez uygulanan sokağa çıkma yasağı devam eden süreçte çeşitli sürelerle devam ettirildi. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasakların süre ve kapsam yayınlanan genelgelerde zaman zaman değiştiriliyor.

Koronavirüs önlemleri gevşiyor mu:

Koronavirüs önlemlerinin alınan kararlarla bir miktar gevşediğini söylemek mümkün. Bu kapsamda Süper Lig maçlarının Haziran ayının 2. haftası başlayacak olması, berberlerin 11 mayısta açılacak olması, AVM'leirn 11 Mayıs'ta açılacak olması koronavirüs tedbirlerinin gevşetildiğini ve yeni normal sürece geçilmeye başlandığını gösteriyor.

KORONAVİRÜS VAKA SAYISI NEDEN ARTTI?

Koronavirüs sürecinde başarılı bir mücadele sürdürülürken vaka sayılarında dalgalanmalar yaşanabiliyor. Son olarak görülen korona virüs vaka sayısı artışından sonra Bilim Kurulu üyelerinden gelen açıklamalarla koronavirüs vaka sayısının neden arttığı konusuna açıklık getirildi.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Tevfik Özlü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışın, 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından yaşanan kalabalıklaşma nedeniyle meydana geldiğini söyledi. Özlü, "Evvelki gün yeni olgu sayımız 1614, dün 1832, bugün ise 2253. İki günlük artışın nedeni 4 günlük sokağa çıkış yasağının ardından pazartesi ve salı günleri sokaklarda, pazarlarda, marketlerde gözlediğimiz kalabalıklaşma" diyen Özlü, şöyle şu ifadeleri kullandı ve çeşitli uyarılarda bulundu, "Virüs affetmiyor. Pusuya yatmış bekliyor. En küçük tedbirsizlikte hemen başını kaldırıyor. Çok dikkatli olmalıyız. Zorunlu olmadıkça evden çıkmamalıyız, temastan kaçınmalıyız, sosyal mesafeyi korumalıyız, maskeyi usulüne uygun olarak kullanmalıyız, yüzey temizliğine, el hijyenine ve kapalı ortamların havalandırılmasına dikkat etmeliyiz."

TÜRKİYE'DE TOPLAM VAKA VE HAYATINI KAYBEDEN KİŞİ SAYILARI

10 Mart: 1 vaka

11 Mart: 1 vaka

12 Mart: 5 vaka

13 Mart: 5 vaka

14 Mart: 6 vaka

15 Mart: 18 vaka

16 Mart: 47 vaka

17 Mart: 98 vaka, 1 vefat

18 Mart: 191 vaka, 2 vefat

19 Mart: 359 vaka, 4 vefat

20 Mart: 670 vaka, 9 vefat

21 Mart: 947 vaka, 21 vefat

22 Mart: 1236 vaka, 30 vefat

23 Mart: 1529 vaka, 37 vefat

25 Mart: 1872 vaka, 44 vefat

25 Mart: 2 bin 433 vaka, 59 vefat

26 Mart: 3 bin 629 vaka, 75 vefat

27 Mart: 5 bin 698 vaka, 92 vefat

28 Mart: 7 bin 402 vaka, 108 vefat

29 Mart: 9 bin 217 vaka, 131 vefat

30 Mart: 10 bin 827 vaka, 168 vefat

31 Mart: 13 bin 531 vaka, 214 vefat

1 Nisan: 15 bin 679 vaka, 277 vefat

2 Nisan: 18 bin 135 vaka, 356 vefat

3 Nisan: 20 bin 921 vaka, 425 vefat

4 Nisan: 23 bin 934 vaka, 501 vefat

5 Nisan: 27 bin 69 vaka, 574 vefat

6 Nisan: 30 bin 217 vaka, 649 vefat

7 Nisan: 34 bin 109 vaka, 725 vefat

8 Nisan: 38 bin 226 vaka, 812 vefat

9 Nisan: 42 bin 282 vaka, 908 vefat

10 Nisan: 47 bin 29 vaka, 1006 vefat

11 Nisan: 52 bin 167 vaka, 1101 vefat

12 Nisan: 56 bin 956 vaka, 1198 vefat

13 Nisan: 61 bin 49 vaka, 1296 vefat

14 Nisan: 65 bin 111 vaka, 1403 vefat

15 Nisan: 69 bin 392 vaka, 1518 vefat

16 Nisan: 74 bin 193 vaka, 1643 vefat

17 Nisan: 78.546 vaka, 1769 vefat

18 Nisan: 82 bin 329 vaka, 1890 vefat

19 Nisan: 86.306 vaka, 2017 vefat

20 Nisan: 90.980 vaka, 2.140 vefat

21 Nisan 95.591 vaka, 2.259 vefat

22 Nisan 98.674 vaka, 2.491 vefat

23 Nisan 101.790 vaka, 2.491 vefat

24 Nisan 104.912 vaka, 3.461 vefat

25 Nisan 107.773 vaka, 2.706 vefat

26 Nisan 110.130 vaka, 2.805 vefat

27 Nisan 112.261 vaka, 2.900 vefat

28 Nisan 114.653 vaka, 2.992 vefat

29 Nisan 117.589 vaka, 3.081 vefat

30 Nisan 120.204 vaka, 3.174 vefat

1 Mayıs, 122.392 vaka, 3.258 vefat

2 Mayıs 124.375 vaka, 3.336 vefat

3 Mayıs 126.045 vaka, 3.397 vefat

4 Mayıs 127.659 vaka, 3.461 vefat

5 Mayıs 129.491 vaka, 3.520 vefat

6 Mayıs 131.744 vaka, 3.584 vefat

KORNAVİRÜS TÜRKİYE SON DURUM TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ