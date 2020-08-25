Koronavirüs tablosu bugün: 25 Ağustos korona tablosu, vaka ve vefat sayısı: Günlük koronavirüs vaka oranı bin 502'ye ulaştı!

Koronavirüs, tüm dünyada pandemi ilan edilmesine neden oldu. Çin'de ortaya çıkan covid-19 virüsü, Türkiye'yi de derinden etkilemeye devam ediyor. Koronavirüs tedbir ve önlemleri sürerken günlük vaka oranları da merak ediliyor. 25 Ağustos korona tablosu Türkiye son durum nedir?

25 AĞUSTOS KORONA TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs oranları, 25 Ağustos günü için yayımlandı. 25 Ağustos günü toplam 98.231 test yapıldı. 1.502 vaka ve 24 vefat eden sayısının yanı sıra günlük iyileşen hasta sayısı da 887 oldu.

Bakanlığın sitesinde yer alan koronavirüste Türkiye'deki güncel durum tablosunda, toplam test sayısı 6.521.640, toplam hasta sayısı 261.194, toplam vefat sayısı 6.163, toplam iyileşen sayısı 238.795, ağır hasta sayısı 811 ve hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 şeklinde açıklandı.

24 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı oranlara göre vaka artışları devam ediyor. 24 Ağustos günü toplam 95 bin 943 test yapıldı. Bin 443 vaka ve 18 vefat eden sayısının yanı sıra günlük iyileşen hasta sayısı da 743 oldu.

Bakanlığın sitesinde yer alan koronavirüste Türkiye'deki güncel durum tablosunda, toplam test sayısı 6.423.409, toplam hasta sayısı 259.692, toplam vefat sayısı 6.139, toplam iyileşen sayısı 237.908, ağır hasta sayısı 796 ve hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 şeklinde açıklandı.