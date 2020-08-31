Koronavirüs tablosu bugün belli oldu mu? 31 Ağustos korona tablosu, vaka ve vefat sayısı

Koronavirüs, tüm dünyada pandemi ilan edilmesine neden oldu. Çin'de ortaya çıkan covid-19 virüsü, Türkiye'yi de derinden etkilemeye devam ediyor. Koronavirüs tedbir ve önlemleri sürerken günlük vaka oranları da merak ediliyor. 31 Ağustos korona tablosu Türkiye son durum nedir?

31 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Günlük vaka, test, yoğun bakım, vefat gibi oranların yer aldığı koronavirüs tablosu, 31 Ağustos günü için henüz Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanmadı.

30 AĞUSTOS KORONA TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs oranları, 30 Ağustos günü için yayımlandı. 30 Ağustos günü toplam 91.302 test yapıldı. 1.482 vaka ve 42 vefat eden sayısının yanı sıra günlük iyileşen hasta sayısı da 1.027 oldu.

Bakanlığın sitesinde yer alan koronavirüste Türkiye'deki güncel durum tablosunda, toplam test sayısı 7.028.390, toplam hasta sayısı 268.546, toplam vefat sayısı 6.326, toplam iyileşen sayısı 243.839, ağır hasta sayısı 945 ve hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,45 şeklinde açıklandı.



