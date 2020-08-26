Koronavirüs tablosu bugün: 26 Ağustos korona tablosu, vaka ve vefat sayısı

Koronavirüs, tüm dünyada pandemi ilan edilmesine neden oldu. Çin'de ortaya çıkan covid-19 virüsü, Türkiye'yi de derinden etkilemeye devam ediyor. Koronavirüs tedbir ve önlemleri sürerken günlük vaka oranları da merak ediliyor. 26 Ağustos korona tablosu Türkiye son durum nedir?

26 AĞUSTOS KORONA TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs oranları, 26 Ağustos günü için yayımlandı. 256Ağustos günü toplam 100.109 test yapıldı. 1.313 vaka ve 20 vefat eden sayısının yanı sıra günlük iyileşen hasta sayısı da 1.002 oldu.

Bakanlığın sitesinde yer alan koronavirüste Türkiye'deki güncel durum tablosunda, toplam test sayısı 6.621.749, toplam hasta sayısı 262.507, toplam vefat sayısı 6.183, toplam iyileşen sayısı 239.797, ağır hasta sayısı 841 ve hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 şeklinde açıklandı.

25 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs oranları, 25 Ağustos günü için yayımlandı. 25 Ağustos günü toplam 98.231 test yapıldı. 1.502 vaka ve 24 vefat eden sayısının yanı sıra günlük iyileşen hasta sayısı da 887 oldu.

Bakanlığın sitesinde yer alan koronavirüste Türkiye'deki güncel durum tablosunda, toplam test sayısı 6.521.640, toplam hasta sayısı 261.194, toplam vefat sayısı 6.163, toplam iyileşen sayısı 238.795, ağır hasta sayısı 811 ve hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 şeklinde açıklandı.



