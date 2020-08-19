Koronavirüs salgını: İngiltere ve Galler'de 230 bin kiracı evsiz kalabilir

Britanya'da koronavirüs salgını nedeniyle kiralarını ödeyemeyenlerin evden çıkarılmasını önleyen geçici düzenlemenin süresi 23 Ağustos'ta sona eriyor. Tahliye yasağının uzatılmaması halinde 230 bin'e kadar kiracının evlerinden atılabileceği belirtiliyor.

İşlerini kaybettikleri için kiralarını ödeyemeyenlere destek için Mart'ta getirilen tahliye yasağı İngiltere ve Galler'i kapsıyor.

Bazı milletvekilleri ve Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, İskan Bakanı Robert Jenrick'e yasağı uzatma çağrısında bulundu.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin Gölge İskan Bakanı Thangham Debbonaire de, Jenrick'e mektup göndererek ev sahiplerine doğrudan tahliye hakkı veren yasa maddesinin kaldırılması ve kiracılara desteğin artırılmasını isteyerek aksi halde kaos yaşanabileceğini uyarısını yaptı.

'Kiracıların yüzde 3'ü kiralarını ödeyemiyor'

Shelter adlı yardım kuruluşunun verilerine göre İngiltere'de koronavirüs salgının başlamasından sonra İngiltere genelinde kiracıların yüzde 3'ü kiralarını ödeyemedi.

Kuruluş, tahliye yasağının, planlandığı gibi bu Pazar sona ermesi halinde 227 bin kiracı evlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağını söylüyor.

Shelter'a göre, 174 bin kiracıya şimdiden ev sahipleri tarafından tahliye evlerini boşaltmaları için uyarı gönderildi.

9,3 milyon nüfuslu başkent Londra'da 2,2 milyon kişinin kirada yaşadığı tahmin ediliyor.

Londra Belediye Başkanlığı, son dönemde bu kişilerin dörtte birinin kirasını geciktirdiği ya da hiç ödeyemediğini açıkladı.

'Maaşım 1890 kiram 1800 sterlin'

Deutsche Bank'ın 2018'de yayımladığı bir araştırmaya göre, Londra aylık ortalama 2410 dolarla Hong Kong, San Francisco, New York ve Paris'in ardından dünyada ev kiralarının en yüksek olduğu beşinci kent.

Zion Walsh adlı 41 yaşındaki bir kiracı İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine Nisan'da koronavirüse yakalanan partnerini kaybettikten sonra geçim sıkıntısına düştüğünü belirterek "Maaşım 1890 sterlin. 1800 sterlin kira ödüyorum. Kaan parayla geçinmeye çalışıyorum. Hep fasülye ve ekmek yiyorum. Bazen de aç yatıyorum" dedi.