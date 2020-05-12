Koronavirüs: Rusya dünyada vaka sayısında ikinciliğe yükseldi, Covid-19 ülkede hayatı nasıl...

Sunucu ve organizatör Alisa Burova, koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığına yakalanıp iyileşmiş bir Moskovalı. Burova, hastalığa nasıl yakalanıp atlattığını, koronavirüs günlerinde Moskova'yı, ülkesinin aldığı önlemleri ve Türkiye'de mahsur kalmış Rusları, BBC Türkçe'ye anlattı.

12.05.2020 20:40 | Son Güncelleme: 12.05.2020 20:40

Sunucu ve organizatör Alisa Burova, koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığına yakalanıp iyileşmiş bir Moskovalı.

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Alisa Burova, iki haftada bir düzenli olarak plazma bağışı vermeye gidiyor; antikorlarının bir kişinin hayatını kurtarmasını umuyor.

Burova, Moskova Belediyesi'nin 65 yaş ve üstündeki kişilere alışveriş hizmeti için gönüllü olarak çalışıyor.

Rusya, ABD'den sonra dünyada en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ikinci ülke.

Mart ayı sonunda ilan edilen "resmi tatil" ise 12 Mayıs'ta sona erdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağ kolu Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Ülkede hastaneler yoğun, sağlık çalışanları kişisel koruyucu ekipman olmaksızın çalışmak konusunda endişeli olduklarını ifade eden sosyala medya videoları paylaşıyorlar.

Alisa Burova, hastalığa nasıl yakalanıp atlattığını, koronavirüs günlerinde Moskova'yı, ülkesinin aldığı önlemleri ve Türkiye'de mahsur kalmış Rusları, BBC Türkçe'ye anlattı.