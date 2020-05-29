Koronavirüs: Profesyonel sporcular sokağa çıkma kısıtlamaları altında nasıl formda kalıyor?
Dünyanın dört bir yanında sokağa çıkmaları kısıtlanan, antrenman yapmaları yasaklanan profesyonel ve olimpik sporcular evlerinde sıkı bir çalışma programı uygulayarak formlarını korumaya çalışıyor.
29.05.2020 08:27 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:05
Dünyanın dört bir yanında sokağa çıkmaları kısıtlanan, antrenman yapmaları yasaklanan profesyonel ve olimpik sporcular evlerinde sıkı bir çalışma programı uygulayarak formlarını korumaya çalışıyor.
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