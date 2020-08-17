Koronavirüs nedeniyle 29 bin kişinin öldüğü İspanya'da maske zorunluluğu protesto edildi

İspanya'nın başkenti Madrid'de yüzlerce kişi maske takma zorunluluğunu ve hükümetin koronavirüsle mücadele için getirdiği diğer önlemleri protesto etti.

Sosyal medyadan yapılan çağrılara karşılık veren protestocular Pazar günü ellerinde dev bir İspanya bayrağıyla şehir merkezindeki Plaza Colon'da toplandı.

Gösteriler üzerlerinde "Virüs yok", "Maskeler öldürür", "Korkmuyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Protestocular arasında komplo teorilerini destekleyenler ve aşı karşıtları da vardı.

AFP'ye konuşan 58 yaşındaki Zaragozalı Pilar Martin protesto gösterisi için Madrid'e geldiğini, dünya genelinde hükümetlerin, insanların özgürlüklerini kısıtlamak için vaka sayılarını abarttığını söyledi.

Martin, "Bizi maske takmaya zorluyorlar, evlerimizde kalmamızı, evlere hapsolmamızı istiyorlar. Bizi salgın konuşmalarıyla kandırdıkları çok açık. Bu bir yalan" dedi.

Ülkede vaka sayıları artıyor

Gösteriye katılanlardan bazıları 'Plandemic' adlı, içeriğinde doğrulanmamış bilgiler bulunan bir belgesele atıf yaptı. Belgesel, maske takmanın zararlı olduğu ve aşıların milyonlarca kişiyi öldürdüğü gibi temelsiz iddialar ortaya attığı gerekçesiyle YouTube ve Facebook dahil birçok sosyal medya platformundan kaldırılmıştı.

İspanya genelinde yasa gereği kamuya açık alanlarda maske takma zorunluluğu olsa da gösteriye katılanların hiçbiri maske takmadı.

Ülkede üç ay süren sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırıldığı 21 Haziran'dan bu yana Covid-19 vaka sayısında artış yaşanıyor.

İspanya'da maske zorunluluğu önce Mayıs ayı başında toplu taşım araçlarında getirildi daha sonra ülke genelinde kamuya açık başka alanlarda da uygulanması kararı alındı.

Ülkede Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 29.000'e yaklaştı.

İspanyol hükümeti, iki gün önce de diskoların kapanması ve iki metre mesafenin korunamadığı kamuya açık alanlarda sigara içme yasağı uygulanması gibi bir dizi tedbir açıklamıştı.