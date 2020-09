Koronavirüs mücadelesine engel olamadı; 117 kilodan 64 kiloya düştü

Beylikdüzü'nde yaşayan 21 yaşındaki Barış Akyıldız, koronavirüs tedbirleri öncesinde başladığı kilo verme mücadelesini, pandemi süresi boyunca da devam ettirerek 117 kilodan, 64 kiloya düşmeyi başardı. Spor salonlarının kapanması ve sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesi ile beraber cadde, park ve yaşadığı evde spor yapmaya devam eden Akyıldız, pandemi süresi boyunca 53 kilo verdi.

Özel bir günde çekilen fotoğrafını gördükten sonra kilo vermeye karar veren Barış Akyıldız, Şubat ayında diyet ve spora başladı. Spora başladığında 130 kilo olan Akyıldız'ın, kilo verme mücadelesi ise Mart ayında getirilen koronavirüs tedbirlerine takıldı. Pandeminin başında 117 kiloya kadar düşen Akyıldız, koronavirüs tedbirleri kapsamında spor salonlarının kapanması ile beraber park, bahçe, sokak ve yaşadığı evde spor yaparak mücadelesine devam etti. Koronavirüs salgını süresi boyunca istikrarını bozmadan çalışan ve tam 53 kilo veren Akyıldız, şu anda 64 kilo.

"İLK ÖNCE BU DURUMU OLUMSUZ OLARAK GÖRDÜM"

Spor salonlarını kapanmasını ilk olarak olumsuzluk olarak gördüğünü söyleyen Akyıldız, "Kilo vermeye şu şekilde karar verdim, sağlık problemlerim ortaya çıkmıştı. Karaciğer yağlanması olsun, daha farklı tansiyon, şeker bir sürü rahatsızlıklar çıkacaktı. Onun için artık bir çözüm bulmam gerekiyordu. Onun için kilo vermeye karar verdim. Bu şekilde başladı. İlk olarak 15 kilo verdim. Şubat ayında başladım. Sonrasında pandemi dönemi geldi ve spor salonları kapandı. İlk önce bu durumu olumsuz olarak gördüm. Sonra düşündüm ve bu olumsuz durumu, iyice olumsuzlaştırmayarak, dışarıda spor yaparak daha da güzel hale getirebilirim dedim. Sporu dışarıda yaptım, kendimce bir diyet uyguladım. Bu şekilde yavaş yavaş başladım. Bu şekilde de devam ettim" dedi.

"OTURUP KİLO ALMAKTANSA, BUNU OLUMLU YÖNE ÇEVİRİP KİLO VEREYİM DEDİM"

Akyıldız, pandemi sürecinde evde oturup kilo almaktansa, bunu olumlu yöne çevirip kilo vermeye başladığını ifade ederek, "Zor oldu ama zorluğu daha kolay aşabileceğimi düşündüm. Okullar, kafeler, her yer kapanmıştı. Bir yere gidemiyordum. Oturup kilo almaktansa, bunu olumlu yöne çevirip kilo vereyim dedim. Zaten hiçbir yere çıkamıyoruz, genel olarak evdeyiz. Evde olduğumuz her dakikayı, boşta olduğum her dakikayı spor yaparak değerlendirdim. Genel olarak parklarda, sokaklarda, caddelerde yani yapılabilecek birçok yerde yaptım" şeklinde konuştu.

"EVE KONDİSYON BİSİKLETİ ALDIM"

Sokağa çıkma yasaklarını eve aldığı kondisyon bisikleti ile değerlendirdiğini söyleyen Akyıldız, "Sokağa çıkma yasağının geldiği günlerde, eve kondisyon bisikleti aldım. Kondisyon bisikletinde, yapılabilecek spor hareketlerini yaptım. Bu şekilde devam ettim. Pandemi başlangıcında 128 kiloydum, şu an 64 kiloyum" diye konuştu.

"SONUNDA BAŞARABİLDİM"

Akyıldız, "Çok iyi hissediyorum. En büyük etkeni sağlık oldu. Yürürken zorlanmıyorum, merdiven inip çıkarken yorulmuyorum veya giymek istediğim her şeyi rahatlıkla giyebiliyorum. Zaten herkes ilk gördüğünde şaşırdı. Hepsi gerçekten gurur duyuyorlar. Tebrik ediyorlar. Sonunda başarabildim" ifadelerini kullandı.

"İSTEYİNCE YAPILAMAYACAK BİR ŞEY YOK"

İsteyince yapılamayacak bir şeyin olmadığını belirten Akyıldız, "Birçok kez diyet ve spor yaptım. 10 kilo verdim, 15 kilo aldım 20 kilo verdim 25 kilo aldım ama sonunda sabır ve azim ile başarabildim. İsteyince yapılamayacak bir şey yok. Herkes isteyince yapabilir. Önemli olan doğru anı bulmak ve değerlendirmek. Ne zaman yapabileceğimi hissettiysem o zaman başladım. Birçok yer kapandığı için evdeydik. Ben pandemi sürecini bu şekilde değerlendirdim" dedi.

"EN BÜYÜK ADIMI O ATTI"

Özel bir günde çekildiği fotoğraf ile kilo vermeye karar verdiğini söyleyen Akyıldız, "Aslında bir ay içinde farklı farklı anlarda kafama yatmaya başladı. En son olarak özel bir günde çekildiğim fotoğrafta, çok rahatsız edici olduğumu fark ettim. Onun ardından en büyük adımı o fotoğrafla attım. Hemen spor salonuna yazıldım, diyete başladım" şeklinde konuştu.

