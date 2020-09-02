Koronavirüs kışın artacak mı? Koronavirüste ikinci dalga kışın geliyor mu? 6 madde ile açıklıyoruz!

Soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklarla birçok belirtisi örtüşen koronavirüs, kış aylarında nasıl seyredecek merak konusu oldu. Yaz mevsiminde covid-19 süreci beklendiği gibi gitmedi ancak kış döneminde virüsün ne kadar kötüleyeceği, kış severler, hükümet politikaları ve halkın davranışlarıyla yakından alakalı olacka gibi duruyor. İşte, koronavirüsün kışın ne olacağına dair 6 madde...

1 - Bilinen 4 Tip Koronavirüs Kışın Kolay Yayılıyor

''Koronavirüs kışın daha da artacak mı?'' sorusuna hala kesin bir yanıt verilemiyor. Ancak uzmanlar, kış mevsiminde salgının artacağından şüpheli.

Soğuk algınlığı semptomlarına neden olan başka dört tip koronavirüs var. Her biri kışın daha kolay yayılır . Nezle, soğuk algınlığına da neden olan rinovirüsler ve solunum sinsitiyal virüsü (RSV) benzer davranışlara sahiptir.

London School of Hygiene and Tropical Medicine'den Dr. Rachel Lowe BBC'ye yaptığı açıklamasında, "Kışın zirve yapma eğiliminde olan diğer virüslere bağlı olarak mevsimsel olabilir. Fakat henüz süreç tam olarak anlaşılamıyor, meteorolojik koşullar mı, insan davranışları mı artışa neden olacak?'' dedi.

2 - Kışın Güneş'ten Gelen UV Işını Azalır

Tüm virüsler, soğuk olduğunda vücut dışında daha iyi hayatta kalır. İngiltere'nin Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu (Sage), 4C'lik bir sıcaklığın koronavirüsün yaşaması için ideal sıcaklık olduğunu söylüyor. Virüsü etkisiz hale getiren, kışın güneşten gelen UV ışığı daha azdır.

3 - Havalandırma Azalıyor

Hava değiştiğinde ve barbeküler daha az çekici hale geldiğinde evlerde toplanılır. Az hava akımı olması için de pencereler kapanır. Tüm bunlar koronavirüsün yayılmasına yardımcı olabilecek etkenler arasındadır.

Tıp Bilimleri Akademisi tarafından hazırlanan bir rapor, en kötü senaryoda, Birleşik Krallık'ta bu kış 251.000 ölüm olabileceğini tahmin ediyor.

4 - Temizlik - Maske - Mesafe

Imperial College London'dan Profesör Wendy Barclay'ın BBC'deki açıklamasında, "İkinci bir dalga çıkması oldukça olası, sürü bağışıklığı gibi bir şeye ulaşmadık ve kış, çok açık bir şekilde ikinci bir dalganın başarılı olmasının bekleneceği bir dönem.''

Koronavirüsün yayılmasını durdurmak için toplumların muazzam dönüşümü ve nasıl davrandığımız - ellerimizi daha fazla yıkamaktan, yüz örtmekten, sosyal mesafeden ve evden çalışmaktan - diğer virüsler üzerinde de zincirleme bir etkiye sahip görünüyor.

Grip mevsiminde karantinalar, okulların kapatılması ve uçuşların sınırlandırılması bir etki yaratabilirdi. Ama şimdi kuzey yarımküredeki bazı ülkeler karantinadan çıkıyor.

Prof Barclay, "Sosyal mesafenin, etraftaki grip miktarını azaltmış olması mümkündür, ancak buna güvenebileceğimizi sanmıyorum" dedi.

5 - Test Sayısında Artış

Koronavirüs gibi öksürüğe ve ateşe neden olan başka virüsler varsa o zaman çok daha fazla insanın test edilmesi gerekecektir.

Liverpool Üniversitesi'nden Prof. Julian Hiscox BBC'ye şunları söyledi: "Bence ikinci bir dalgaya hazırlıklı olmalıyız ve sosyal mesafemiz ve el hijyeni açısından pes etmemeliyiz çünkü olmazsak gelecek.

Hazırlamamız gerektiğini düşündüğüm yollardan biri, klinik semptomların başlangıçta aynı olduğu üç veya dört solunum yolu enfeksiyonunu ayırt etmek için çok iyi tanısal testler olacak. Böylelikle bir virüsün içeri girdiğinde hemen Covid veya grip olduğunu söyleyebileceğiz.' dedi.

Dr Lowe, "En büyük tehlike insanların kendilerini koruma konusunda kayıtsız kalmaları," dedi.

6 - Diğer Virüslerin, Koronavirüs Yayılımını Etkilemesi

Kışın bilimsel olarak en merak edilen ve açıklanamayan yönlerden biri, resmi adı Sars-CoV-2 olan yeni koronavirüsün diğer virüslerle nasıl etkileşime gireceğidir.

Solunum yolu virüslerinin tümü vücudunuzdaki aynı alanı - burnunuzdaki, boğazınızdaki ve akciğerlerinizdeki hücreleri-enfekte etmeye çalışıyor. Bu rekabete yol açabilir.

Bir viral enfeksiyonun, özünde, diğerini bulunduğu yerdne edebileceği biliniyor. Örneğin, büyük bir rinovirüs salgını bazı Avrupa ülkelerinde 2009 domuz gribi salgınını geciktirmiş olabilir. Bir enfeksiyona karşı genel bağışıklık tepkisinin bir sonrakinin vücuda girişini engellediğidir.

Glasgow Üniversitesi virüs araştırma merkezinden Dr. Pablo Murcia, BBC'ye şunları söyledi: "Bir virüs enfekte olur, doğuştan gelen bir bağışıklık tepkisini ve iltihabı tetikler ve bu ilk tepki, değişken bir süre boyunca belirli virüslere karşı koruma sağlar."

Dr Murcia, "Verilerimiz, influenzanın karışık enfeksiyonlarda çok nadiren görüldüğünü gösterdi, bu yüzden Sars-CoV-2 ve influenza ko-enfeksiyonunu fazla görmeyeceğimizi düşünüyorum" dedi. Birinin her ikisiyle de enfekte olduğu bilinen çok az vaka var ve sonuç, her iki enfeksiyondan çok daha kötü.

Ancak Dr Murcia, diğer koronavirüs türlerinin RSV, adenovirüsler ve bazı parainfluenza virüsleriyle aynı zamanda enfeksiyonlara neden olduğunu söyledi.